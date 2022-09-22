Оккупанты выпустили по Николаеву 9 ракет: повреждены дома, газопровод, водопровод

Ночью, около 00:15, российские оккупанты обстреляли Николаев, предварительно, из зенитно-ракетных комплексов С-300. Повреждены многоэтажные дома, газопровод, водопровод, административные здания, двор кинотеатра. Об этом сообщает Николаевская облгосадминистрация.

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По предварительной информации ОГА, обошлось без жертв и пострадавших.

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, по городу прилетело девять ракет.

Также сегодня утром армия России выпустила девять ракет по Запорожью: в центре разрушен отель.

Вадим Ребрина

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