Армия России снова ударила по Запорожью – фото, видео

Армия РФ нанесла удар по Запорожью. Об этом сообщил в Telegram глава местной ОВА Александр Старух.

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Информация о разрушениях и пострадавших в Запорожье еще уточняется. В местных пабликах в соцсетях публикуют фото с дымом после прилетов.

21 сентября в результате удара РФ по Запорожью были повреждены частные дома и объекты инфраструктуры, госпитализированы трое людей.

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Марко Сировой

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