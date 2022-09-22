Армия России снова ударила по Запорожью – фото, видео
22.09.2022, 07:52
Ракетный удар РФ по Запорожью, 22 сентября (фото - Это Запорожье, Telegram)
Армия РФ нанесла удар по Запорожью. Об этом сообщил в Telegram глава местной ОВА Александр Старух.
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Информация о разрушениях и пострадавших в Запорожье еще уточняется. В местных пабликах в соцсетях публикуют фото с дымом после прилетов.
- 21 сентября в результате удара РФ по Запорожью были повреждены частные дома и объекты инфраструктуры, госпитализированы трое людей.
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