Россия ударила ракетами по Запорожью

21 сентября ориентировочно в 13:35 российская оккупационная армия нанесла ракетные удары по Запорожью. Об этом сообщили местные жители, позднее "прилеты" подтвердили власти города.

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"В Запорожье зафиксированы прилеты. Детали позднее", – написал в Telegram секретарь горсовета Анатолий Куртев.

По данным источника LIGA.net в городе, прогремело "много" взрывов в разных частях города.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух написал, что "предварительно известно о попадании ракет в объекты инфраструктуры".

Издание РИА-Мелитополь из Запорожской области написало, не ссылаясь ни на кого, что "рашисты атаковали Запорожье ракетами С-300 со стороны [временно оккупированного] Токмака". Пока нет официального подтверждения этой информации.

Позавчера, 19 сентября, враг ударил ракетами по Запорожью ночью и утром: было почти 10 прилетов, один – у Днепра.

20 сентября Россия ударила ракетами по дамбе на водохранилище около Харькова – есть угроза подтопления.

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Євген Пилипенко

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