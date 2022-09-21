UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия ударила ракетами по Запорожью

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 14:05
Россия ударила ракетами по Запорожью - Фото
Запорожье (скриншот из видео Александр Кохтов/YouTube)

21 сентября ориентировочно в 13:35 российская оккупационная армия нанесла ракетные удары по Запорожью. Об этом сообщили местные жители, позднее "прилеты" подтвердили власти города.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В Запорожье зафиксированы прилеты. Детали позднее", – написал в Telegram секретарь горсовета Анатолий Куртев.

По данным источника LIGA.net в городе, прогремело "много" взрывов в разных частях города.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух написал, что "предварительно известно о попадании ракет в объекты инфраструктуры".

Издание РИА-Мелитополь из Запорожской области написало, не ссылаясь ни на кого, что "рашисты атаковали Запорожье ракетами С-300 со стороны [временно оккупированного] Токмака". Пока нет официального подтверждения этой информации.

Читайте также: "Это трагедия для российского народа". У Зеленского отреагировали на мобилизацию в России

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ракетный удар днепр Запорожье
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 