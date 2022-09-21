Россия бьет ракетами по дамбе на водохранилище около Харькова, есть угроза подтопления

20 сентября российская армия продолжила наносить ракетные удары по дамбе на Печенежском водохранилище восточнее Харькова. Об угрозе разрушения врагом гидроузла и возникновения чрезвычайной ситуации заявил в Telegram печенежский поселковый голова Александр Гусаров.

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По его словам, если оккупанты разобьют гидроузел, возможно "катастрофическое затопление территорий вниз по течению".

Он призвал круглосуточно следить за официальными объявлениями и в случае объявления тревоги переместиться с приготовленными заранее вещами первой необходимости на возвышенности в поселке и окрестностях.

20 сентября Генштаб сообщил о "безуспешной" попытке россиян разрушить эту дамбу.

В середине сентября оккупанты трижды били ракетами по гидроузлу на Карачуновском водохранилище у Кривого Рога, чтобы спровоцировать разлив реки Ингулец для замедления контрнаступления ВСУ на южном фронте.

Євген Пилипенко

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