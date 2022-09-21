Россия бьет ракетами по дамбе на водохранилище около Харькова, есть угроза подтопления
21.09.2022, 12:42
Печенежский гидроузел (скриншот)
20 сентября российская армия продолжила наносить ракетные удары по дамбе на Печенежском водохранилище восточнее Харькова. Об угрозе разрушения врагом гидроузла и возникновения чрезвычайной ситуации заявил в Telegram печенежский поселковый голова Александр Гусаров.
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По его словам, если оккупанты разобьют гидроузел, возможно "катастрофическое затопление территорий вниз по течению".
Он призвал круглосуточно следить за официальными объявлениями и в случае объявления тревоги переместиться с приготовленными заранее вещами первой необходимости на возвышенности в поселке и окрестностях.
20 сентября Генштаб сообщил о "безуспешной" попытке россиян разрушить эту дамбу.
- В середине сентября оккупанты трижды били ракетами по гидроузлу на Карачуновском водохранилище у Кривого Рога, чтобы спровоцировать разлив реки Ингулец для замедления контрнаступления ВСУ на южном фронте.
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