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Россия бьет ракетами по дамбе на водохранилище около Харькова, есть угроза подтопления

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 12:42
Россия бьет ракетами по дамбе на водохранилище около Харькова, есть угроза подтопления - Фото
Печенежский гидроузел (скриншот)

20 сентября российская армия продолжила наносить ракетные удары по дамбе на Печенежском водохранилище восточнее Харькова. Об угрозе разрушения врагом гидроузла и возникновения чрезвычайной ситуации заявил в Telegram печенежский поселковый голова Александр Гусаров.

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По его словам, если оккупанты разобьют гидроузел, возможно "катастрофическое затопление территорий вниз по течению".

Он призвал круглосуточно следить за официальными объявлениями и в случае объявления тревоги переместиться с приготовленными заранее вещами первой необходимости на возвышенности в поселке и окрестностях.

20 сентября Генштаб сообщил о "безуспешной" попытке россиян разрушить эту дамбу.

Євген Пилипенко
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война ракетный удар харьковская область дамба Печенежское водохранилище гидроузел
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