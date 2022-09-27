Противовоздушная оборона сбила три ракеты, выпущенные оккупантами по Украине
27.09.2022, 22:17
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)
Оккупанты выпустили из истребителей две ракеты по Одессе. Обе были сбиты украинскими силами противовоздушной обороны. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
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"Двумя истребителями Су-35 со стороны Черного моря, с крымского направления выпущены 2 ракеты класса "воздух – земля" Х-59. Силами противовоздушной обороны обе ракеты уничтожены в воздухе", – говорится в сообщении.
Также в ОК "Юг" сообщили, что аналогичный удар враг нанес и по Кривому Рогу.
Еще один истребитель Су-35 выпустил ракету Х-59 со стороны Мелитополя. Она также была уничтожена силами ПВО.
- Также россияне в очередной раз ударили по Харькову. По предварительной информации, поврежден инфраструктурный объект. В некоторых районах города нет света.
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