Россияне ударили по Харькову, в некоторых районах нет света. В Одессе работает ПВО

Россияне в очередной раз ударили по Харькову, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Также жители Одессы в местных пабликах пишут о взрывах в городе, горсовет сообщил о работе противовоздушной обороны.

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"Оккупанты нанесли удары по Харькову. Обращаемся к жителям: не игнорируйте сигналы тревоги!" – написал Синегубов.

Позднее мэр города Игорь Терехов сообщил о трех прилетах по Харькову: оккупанты ударили по Холодногорскому району, по предварительной информации поврежден инфраструктурный объект. В некоторых районах города нет света. Через несколько минут он написал о еще одном прилете.

Синегубов подтвердил, что в Харькове есть перебои с электроснабжением, также нарушена связь с линией вызова экстренной помощи 103, поэтому медики готовы принимать вызовы по номеру 112.

Одесский горсовет сообщает, что в городе работает ПВО.

26 сентября в Харьковской области в результате обстрелов российскими оккупантами погибли девять мирных жителей.

В последние дни россияне регулярно атакуют Одессу ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136, часть из них успешно сбивает ПВО.

Оксана Житнюк

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