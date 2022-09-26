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В Одессе раздались взрывы. ПВО сбила три дрона – видео

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 22:27
В Одессе раздались взрывы. ПВО сбила три дрона – видео - Фото
Фото – Telegram Думской
обновлено

В Одессе вечером 26 сентября слышны звуки взрывов, пресс-служба Одесского горсовета сообщает о работе сил противовоздушной обороны в городе.

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В 21:25 в городе была объявлена воздушная тревога, а примерно за 10 минут до этого в местных пабликах начали сообщать о взрывах.

В 21:58 Одесский горсовет сообщил о работе ПВО и напомнил, что тревога не отменена.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук написал: "Если "мопеды" нарушают правила движения и поведения – их надо останавливать жестко".

"Мопедами" называют российские дроны иранского производства Shahed-136 из-за шумного мотора – звук схож со звуком движущегося мопеда. В последние дни россияне регулярно атакуют юг Украины ударными беспилотниками Shahed-136.

ОБНОВЛЕНО в 23:26. Оперативное командование "Юг" официально подтвердило, что Россия атаковала Одессу дронами-камикадзе.

"Все три дрона уничтожены силами противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

  • 23 сентября над Одессой сбили дрон-камикадзе, а еще два ударили в административное здание поблизости порта.
  • 25 сентября российские оккупанты снова атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе. Один дрон сбила ПВО.
  • В ночь на 26 сентября РФ снова атаковала Одесскую область ночью дронами-камикадзе, один беспилотник сбила ПВО.

Читайте также: "Эти дроны – не супер". Россия наносит удары иранскими Shahed 136: что это и как сбивать

Оксана Житнюк
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