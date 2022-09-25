Россия снова атаковала Одессу дронами-камикадзе – один сбит, три попали в админздание: фот
25.09.2022, 10:32
Остатки иранского дрона (Фото: Генштаб ВСУ)
25 сентября российские оккупанты атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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"Одесса снова атакована вражескими дронами-камикадзе. Человеческих потерь нет", – говорится в сообщении.
В результате атаки произошло три попадания в админздание в центре города.
По состоянию на 09:00 продолжалась спасательная операция и тушение пожара.
Один дрон сбили силы противовоздушной обороны.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что, по предварительным данным, жилые дома и постройки вокруг эпицентра взрыва повреждены незначительно.
Судя по фото, сбит дрон Shahed-136.
- 23 сентября над Одессой сбили дрон-камикадзе, а еще два ударили в административное здание поблизости порта.
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