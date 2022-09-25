Россия снова атаковала Одессу дронами-камикадзе – один сбит, три попали в админздание: фот

25 сентября российские оккупанты атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Одесса снова атакована вражескими дронами-камикадзе. Человеческих потерь нет", – говорится в сообщении.

В результате атаки произошло три попадания в админздание в центре города.

По состоянию на 09:00 продолжалась спасательная операция и тушение пожара.

Один дрон сбили силы противовоздушной обороны.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что, по предварительным данным, жилые дома и постройки вокруг эпицентра взрыва повреждены незначительно.

Судя по фото, сбит дрон Shahed-136.

23 сентября над Одессой сбили дрон-камикадзе, а еще два ударили в административное здание поблизости порта.

Читайте также: "Стреляла вся Одесса": Воздушные силы отчитались о шести сбитых "шахидах" и одном Су-25

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.