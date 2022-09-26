РФ ударила дронами-камикадзе по Одесской области: из-за детонации эвакуировали население
26.09.2022, 07:27
Удар дронов-камикадзе по Одесской области (фото - Сергей Братчук, Telegram)
Армия России ночью атаковала дронами-камикадзе Одесскую область. Об этом сообщил в Telegram спикер местной ОВА Сергей Братчук.
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Один дрон уничтожили силы противовоздушной обороны, два – попали в объект военной инфраструктуры. Из-за масштабного пожара и детонации боеприпасов была организована эвакуация гражданского населения, говорит Братчук.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Спасатели продолжают бороться с огнем.
- 23 сентября над Одессой сбили дрон-камикадзе иранского производства, еще два ударили в районе порта.
- 25 сентября РФ снова атаковала Одессу дронами-камикадзе: один сбит, три попали в админздание. В этот же день ПВО сбила иранский дрон-камикадзе, которым россияне пытались атаковать Николаев.
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