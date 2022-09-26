UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ ударила дронами-камикадзе по Одесской области: из-за детонации эвакуировали население

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 07:27
РФ ударила дронами-камикадзе по Одесской области: из-за детонации эвакуировали население - Фото
Удар дронов-камикадзе по Одесской области (фото - Сергей Братчук, Telegram)

Армия России ночью атаковала дронами-камикадзе Одесскую область. Об этом сообщил в Telegram спикер местной ОВА Сергей Братчук.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Один дрон уничтожили силы противовоздушной обороны, два – попали в объект военной инфраструктуры. Из-за масштабного пожара и детонации боеприпасов была организована эвакуация гражданского населения, говорит Братчук.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Спасатели продолжают бороться с огнем.

Читайте также: Ограничения по дальности, громкий двигатель. Гуменюк рассказала об иранских дронах

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Одесса БПЛА дроны одесская область армия рф беспилотники войска россии shahed 136
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 