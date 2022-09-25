Ограничения по дальности, громкий двигатель. Гуменюк рассказала об иранских дронах
Дроны-камикадзе иранского производства, которые российские оккупанты используют против Украины, имеют меньшую дальность полета, по сравнению с ракетами, кроме того у них громкий двигатель. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По словам спикера ОК "Юг", тактико-технические характеристики иранских беспилотников пока полностью не изучены, но кое-что уже известно.
Во-первых, дроны-камикадзе имеют ограничения по дальности действия, поэтому они используются только по тем регионам, куда они могут долететь.
Во-вторых, как отметила Гуменюк, что у этих дронов громкий двигатель, звук которого сообщает о приближении атаки.
"Дроны управляемые и маршрут часто во время атаки меняют. Это мы наблюдаем и так же анализируем, изучаем тактику врага – что именно пытается отнести к военным хитростям", – сказала спикер ОК "Юг".
- 23 сентября над Одессой сбили дрон-камикадзе, а еще два ударили в административное здание поблизости порта.
- Утром 25 сентября Одесса снова была атакована иранскими дронами – один сбили ПВО, три попали в административное здание в центре города.
Читайте также: "Стреляла вся Одесса": Воздушные силы отчитались о шести сбитых "шахидах" и одном Су-25
Комментарии