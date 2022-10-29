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Оккупанты выпустили по Сумской области 40 боеприпасов — глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2022, 00:53
Оккупанты выпустили по Сумской области 40 боеприпасов — глава ОВА - Фото
Дмитрий Живицкий (Фото: ТГ главы ОВА Сумской области)

В течение дня россияне обстреляли три громады в Сумской области. Выпущено 40 боеприпасов из минометов, гранатометов и артиллерии. Обошлось без потерь и повреждений. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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В частности, под вражеским огнем была Эсманская громада. Туда оккупанты стреляли из артиллерии. Зафиксировали шесть взрывов.

Под обстрелами также находилась Белопольская громада. Россияне выпустили 15 мин по одному из пограничных сел.

По Зноб-Новгородской громаде оккупанты били из САУ и гранатомета. По данным Живицкого, было до 10 выстрелов.

"Эти сутки, к счастью, пережили без потерь и повреждений", – написал он.

  • Несмотря на абсолютное огневое преимущество и увеличение количества войск российские оккупанты не имеют успеха в Украине, оборонная операция выполняется успешно в соответствии с планом, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Вадим Ребрина
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обстрел война сумская область
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