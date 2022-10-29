Залужный — Милли: Оккупанты не имеют успеха в Украине, оборонная операция идет по плану

Несмотря на абсолютное огневое преимущество и увеличение количества войск российские оккупанты не имеют успеха в Украине, оборонная операция выполняется успешно в соответствии с планом. Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в телефонном разговоре главе объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли, сообщает пресс-служба Залужного.

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Залужный сообщил своему визави, что Силы обороны Украины сосредотачивают усилия на следующих ключевых задачах:

- освободить оккупированные территории,

- не допустить захвата врагом новых участков,

- обеспечить прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины средствами противовоздушной и противоракетной обороны,

– продолжить формирование и подготовку резервов для ведения будущих боевых действий.

"Несмотря на абсолютное огневое преимущество, увеличение количества войск и, соответственно, атак за счет, в том числе мобилизованных, противник успеха не имеет. Благодаря мужеству и профессиональности украинских солдат и офицеров наши рубежи остаются неизменными, а оборонная операция выполняется успешно в соответствии с планом", – сообщил Залужный.

26 октября министр обороны Алексей Резников в интервью каналу Fox News сказал, что дождливая погода "немного замедлила" деоккупацию захваченных Россией территорий в Херсонской области, но, несмотря на трудности, ВСУ успешно применяют на южном фронте тактику малых шагов.

В тот же день заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что сейчас на всех участках фронта Вооруженные Силы Украины осуществляют позиционную оборону с отдельными наступательными действиями.

Вадим Ребрина

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