Маляр: ВСУ держат позиционную оборону, но "что-то выискивать" в этом не нужно

Сейчас на всех участках фронта Вооруженные Силы Украины осуществляют позиционную оборону с отдельными наступательными действиями. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"В течение этих дней и сейчас, когда мы говорим, идет позиционная оборона на всех участках фронта. И в рамках этой обороны где-то есть определенное продвижение вперед с целью выравнивания линии фронта, занятия господствующих высот... Но ключевая цель — освобождение наших территорий", – сказала она.

Маляр подчеркнула, что война — "это всегда динамика... какие-то события нас радуют, какие-то огорчают".

"Слишком там что-то выискивать, как у нас все пытаются, не надо. Надо просто доверять Вооруженным Силам... Скажем так, мы не теряем территорию", – добавила замминистра.

Ранее сегодня министр обороны Алексей Резников в интервью каналу Fox News сказал, что дождливая погода "немного замедлила" деоккупацию захваченных Россией территорий в Херсонской области, но, несмотря на трудности, ВСУ успешно применяют на южном фронте тактику малых шагов.

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Вадим Ребрина

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