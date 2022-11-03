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Оккупанты выпустили шесть ракет по Покровску, половина из них попала в школу – ОП

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 20:29
Оккупанты выпустили шесть ракет по Покровску, половина из них попала в школу – ОП - Фото
Российская ракета (Иллюстративное фото - ЕРА)

Российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Покровску Донецкой области. Три из них попали в школу. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Еще одна ракета, по его информации, попала в частный сектор города.

"Сейчас устанавливаются последствия этих попаданий и место и последствия еще двух прилетов", – написал Тимошенко.

  • По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты подключили еще один участок на линии фронта, где они ведут наступление. Вдобавок к атакам под Бахмутом и Авдеевкой враг пытается продвигаться и на Новопавловском направлении в Донецкой области.
Вадим Ребрина
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Донецкая область обстрел ракетный удар Покровск
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