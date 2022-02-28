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Оккупанты вывешивают на колоннах украинские флаги, чтобы ввести в заблуждение – Залужный

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 20:08
Оккупанты вывешивают на колоннах украинские флаги, чтобы ввести в заблуждение – Залужный - Фото
Валерий Залужный (Фото: пресс-служба Офиса президента)

В целях введения в заблуждение агрессор использует государственную символику Украины. Украинские флаги вывешивают на колоннах российской военной техники. Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Такие случаи зафиксированы в населенных пунктах Перемога, Новая Басань в Киевской области, на автодороге Красностав-Нежин Черниговской области.

Кроме того, зафиксированы случаи, когда противник вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться. Однако после приближения к украинским позициям враг начинает открывать огонь на поражение, рассказал Залужный.

Такие действия противника являются очередным подлым нарушением норм Международного гуманитарного права, отметил он.

Оккупанты вывешивают на колоннах украинские флаги, чтобы ввести в заблуждение – Залужный

Вадим Ребрина
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Россия война оккупант Валерий Залужный
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