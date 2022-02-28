Оккупанты вывешивают на колоннах украинские флаги, чтобы ввести в заблуждение – Залужный
В целях введения в заблуждение агрессор использует государственную символику Украины. Украинские флаги вывешивают на колоннах российской военной техники. Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Такие случаи зафиксированы в населенных пунктах Перемога, Новая Басань в Киевской области, на автодороге Красностав-Нежин Черниговской области.
Кроме того, зафиксированы случаи, когда противник вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться. Однако после приближения к украинским позициям враг начинает открывать огонь на поражение, рассказал Залужный.
Такие действия противника являются очередным подлым нарушением норм Международного гуманитарного права, отметил он.
Комментарии