Оккупанты заехали в Николаев в фурах АТБ. Их остановили и обезвредили – МВД
27.02.2022, 17:42
Российские оккупанты пытались проникнуть в Николаев в грузовиках с маркировкой сети АТБ. Их остановили и обезвредили. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Фуры остановил наряд Нацгвардии совместно с городским комиссаром.
Во время осмотра были обнаружены войска оккупантов. Началось сражение. Все российские военные были обезврежены, сообщили в МВД.
- Россияне уже несколько дней атакуют Николаев. Вчера городские власти начали организовывать круговую оборону.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии