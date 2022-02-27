Оккупанты заехали в Николаев в фурах АТБ. Их остановили и обезвредили – МВД

Российские оккупанты пытались проникнуть в Николаев в грузовиках с маркировкой сети АТБ. Их остановили и обезвредили. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Фуры остановил наряд Нацгвардии совместно с городским комиссаром.

Во время осмотра были обнаружены войска оккупантов. Началось сражение. Все российские военные были обезврежены, сообщили в МВД.

Россияне уже несколько дней атакуют Николаев. Вчера городские власти начали организовывать круговую оборону.







Вадим Ребрина

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