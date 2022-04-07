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​Оккупанты завершают подготовку к наступлению на востоке Украины – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 19:06
​Оккупанты завершают подготовку к наступлению на востоке Украины – Генштаб ВСУ - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины. Они осуществляют перегруппировку войск с целью завершения формирования наступательной группировки. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ на 18:00 7 апреля.

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Основные усилия противник сосредоточивает на захвате Мариуполя, ведении наступления в районе Изюма и попытках прорвать оборону на Донецком направлении.

На Южнобужском направлении противник пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделений ВСУ и улучшить тактическое положение своих подразделений в некоторых районах.

На Волынском направлении существует вероятность ракетно-бомбовых ударов врага по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории Беларуси.

На Полесском направлении противник активных действий не проводил, выведенные в Беларусь подразделения оккупантов совершают демонстрационные действия с целью недопущения переброски подразделений ВСУ из указанного района на другие направления.

Отдельные подразделения российских оккупантов, которые после ухода из Украины восстанавливают боеспособность на территории Беларуси, вероятно, будут направлены для усиления группировки на Слобожанском направлении.

На Северском направлении противник восстанавливает боеспособность в районах Брянской и Курской областей. Не исключается, что оттуда оккупанты будут переброшены на другие операционные направления, в том числе на Донбасс.

В районе Харькова до пяти батальонных тактических групп врага продолжают блокировать город и обстреливать его из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

Оккупанты удерживают город Изюм, пытаются продолжить наступление в направлении Славянска и Барвинково.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает обстрелы и штурмовые действия. Наносит ракетно-бомбовые удары, ведет артиллерийский огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Порт Бердянск используется для переброски вооружения, военной техники и личного состава.

Враг также активизировал усилия на Северодонецком направлении. Пытается продолжать наступление в районах Донецкого, Новотошковского и Попасной.

Также противник пытался наступать в районах Марьинки, Боровского и Сладкого. Попытки наступления успеха не имели.

Вероятно, оккупанты в ближайшее время будут пытаться прорвать оборону украинских войск в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах.

На Южнобужском направлении противник вел артиллерийский огонь, на отдельных направлениях применял армейскую авиацию. Пытается продолжить наступательные действия в направлении населенного пункта Александровка.

Корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают обстреливать территорию Украины ракетами.

Оккупационные власти продолжают ограничивать права граждан Украины на временно занятых территориях. Так, в Запорожской области российские оккупанты запретили выезд лицам мужского пола в сторону подконтрольной украинским властям территории. Также фиксируется рост дефицита товаров первой необходимости, особенно продовольственных, что в дальнейшем может привести к усложнению гуманитарной ситуации в занятом российскими оккупантами регионе.

Вадим Ребрина
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Генштаб ВСУ война
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