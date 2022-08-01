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Около 1,3 млн украинцев принудительно выехали на территорию России – омбудсмен

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 13:07
Около 1,3 млн украинцев принудительно выехали на территорию России – омбудсмен - Фото
Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook)

Около 1,3 млн украинцев депортировали или выехали на территорию страны-агрессора России с начала войны по состоянию на 1 июня. Об этом сообщил омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью изданию LB.

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"По нашей информации, около 1 млн 300 тысяч граждан Украины были вывезены или уехали на территорию Российской Федерации", – заявил Лубинец.

По его словам, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев со ссылкой на официальные данные РФ называет другую цифру: около 1 млн украинцев, которые выехали на территорию России по состоянию на 1 июня.

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Лубинец отметил, что граждане Украины, которые имеют документы, могут выехать из РФ через территорию Беларуси, или напрямую с территории России через прибалтийские страны в Европу.

В случае, если документов нет, то омбудсмен может обращаться в суд в интересах любого гражданина Украины относительно получения документов.

"Мы начали это делать. У нас есть первые положительные случаи: когда мы обратились в суд и получили положительное решение суда, через органы ЗАГС получили документы", – заявил Лубинец.

По его словам, документы передали через волонтеров конкретной семье, которая находилась на территории РФ, и они смогли уехать.

Лубинец также добавил, что Украина сейчас ведет переговоры, чтобы консульские услуги украинцам оказывало посольство Швейцарии на территории России.

"Насколько мне известно, переговоры проходят в достаточно положительном плане, и мы ожидаем, что это будет официально признано", – отметил Лубинец.

Лубинец также заверил, что уже есть проработанный механизм для получения документов украинцев, которые их потеряли из-за войны, чтобы граждане Украины смогли выехать с территории страны-агрессора РФ.

  • Бывший омбудсмен Людмила Денисова в апреле сообщала, что около 700 000 украинцев депортировали на территорию Российской Федерации. 

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Наталия Фреик
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Россия война омбудсмен депортация Дмитрий Лубинец
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