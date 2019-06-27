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27.06.2019, 15:55

Округ в Одессе поставил рекорд по количеству мажоритарщиков

Округ в Одессе поставил рекорд по количеству мажоритарщиков - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

На одном из округов в Одессе зарегистрировались 50 мажоритарщиков

В одном из одномандатных избирательных округов Одессы зафиксирован рекорд - пятьдесят кандидатов-мажоритарщиков, что является самым высоким показателем в Украине на этих выборах. Об этом сообщает Радио Свобода.

Речь идет об округе N133. Партия Оппозиционная платформа - За жизнь выдвинула здесь кандидатом Виктора Баранского, депутата Одесского областного совета от партии Оппозиционный блок. Также в округе зарегистрированы три других кандидата с фамилией Баранский, одного из которых выдвинул Оппозиционный блок. Еще двое Баранских - самовыдвиженцы.

Кандидат Дмитрий Танцюра - член партии Доверяй делам, депутат Одесского городского совета. У него также есть "двойник" - самовыдвиженец Дмитрий Танцюра, безработный из Херсона.

Партия Слуга народа выдвинула в округе спортсмена Артема Дмитрука. Кроме него, ЦИК зарегистрировал самовыдвиженца Артема Дмитрука, который одновременно является членом партии Слуга народа и руководителем проектов на предприятии Слуга народа. Зе!. Кроме него в округе зарегистрировано еще три члена партии, один из которых имеет фамилию Зелинский.

Еще одним оппоблоковцем, который хочет представлять округ в парламенте, стал депутат городского совета от Оппозиционного блока Вячеслав Беженар.

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Теги: верховная рада, выборы, одесса
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