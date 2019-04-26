Окружной суд открыл дело о запрете президенту выезжать за границу

Окружной админсуд (фото - facebook.com/OACK)

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску блогера Александра Дубинского о запрете президенту и другим чиновникам высокого ранга выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

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Иск Дубинский подал на прошлой неделе против Нацполиции, СБУ и Госпогранслужбы. Третьими лицами в деле выступают президент Петр Порошенко, глава Администрации президента Игорь Райнин, нардеп Игорь Кононенко.

Блогер требует признать противоправной бездеятельность Нацполиции и СБУ по проведению профилактических действий для предотвращения коррупции и посягательств на экономическую безопасность страны.

24 апреля Окружной административный суд Киева открыл дела против пяти членов Высшей квалификационной комиссии судей об истечении срока их полномочий.