Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.04.2019, 17:09

Окружной админсуд Киева открыл дела против пятерых членов ВККС

Окружной админсуд Киева открыл дела против пятерых членов ВККС - Фото
Окружной админсуд (фото - facebook.com/OACK)

В иске сказано, что их 4-летний срок полномочий – истек

Реклама
Реклама

Окружной административный суд Киева открыл дела против пяти членов Высшей квалификационной комиссии судей об истечении срока их полномочий. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Дела открыты против Анастасии Зарицкой, Михаила Макарчука, Николая Мишина, Юрия Тигова и Валентины Устименко.

Реклама

В иске сказано, что их 4-летний срок полномочий – истек.

8 апреля на судей ВККС поступили иски. Указано, что срок их полномочий истек еще 29 марта.

У Окружного суда просят также признать, что их действия как членов ВККСУ после 29 марта - противоправные, как и "бездействие председателя ВККС Сергея Козьякова относительно ненадлежащего осуществления полномочий по организации работы и ненадлежащего осуществления общего руководства Комиссией".

Читайте также: Окружной админсуд Киева приостановил переименование УПЦ МП

Отправить:
Распечатать:
Теги: судьи, ВККС, окружной суд
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 