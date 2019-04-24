Окружной админсуд Киева открыл дела против пятерых членов ВККС

Окружной админсуд (фото - facebook.com/OACK)

Окружной административный суд Киева открыл дела против пяти членов Высшей квалификационной комиссии судей об истечении срока их полномочий. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Дела открыты против Анастасии Зарицкой, Михаила Макарчука, Николая Мишина, Юрия Тигова и Валентины Устименко.

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В иске сказано, что их 4-летний срок полномочий – истек.

8 апреля на судей ВККС поступили иски. Указано, что срок их полномочий истек еще 29 марта.

У Окружного суда просят также признать, что их действия как членов ВККСУ после 29 марта - противоправные, как и "бездействие председателя ВККС Сергея Козьякова относительно ненадлежащего осуществления полномочий по организации работы и ненадлежащего осуществления общего руководства Комиссией".

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