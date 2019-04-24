Окружной админсуд Киева открыл дела против пятерых членов ВККС

Окружной административный суд Киева открыл дела против пяти членов Высшей квалификационной комиссии судей об истечении срока их полномочий. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Дела открыты против Анастасии Зарицкой, Михаила Макарчука, Николая Мишина, Юрия Тигова и Валентины Устименко.
В иске сказано, что их 4-летний срок полномочий – истек.
8 апреля на судей ВККС поступили иски. Указано, что срок их полномочий истек еще 29 марта.
У Окружного суда просят также признать, что их действия как членов ВККСУ после 29 марта - противоправные, как и "бездействие председателя ВККС Сергея Козьякова относительно ненадлежащего осуществления полномочий по организации работы и ненадлежащего осуществления общего руководства Комиссией".
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