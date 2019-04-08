Истек "срок годности": суд просят лишить полномочий членов ВККС

Фото: oask.gov.uа

В Окружной административный суд Киева поступили иски на пять членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины: анонимный истец просит лишить их полномочий из-за того, что, по его мнению, вышел соответствующий четырехлетний срок.

Речь идет об Анастасии Зарицкой, Михаиле Макарчуке, Николае Мишине, Юрии Титове и Валентине Устименко.

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Истец утверждает, что с 29 марта у них истек срок полномочий, и просит суд обязать этих пятерых "воздержаться от осуществления полномочий членов Комиссии".

Кроме того, у ОАСК просят признать, что с 29 марта их действия как членов ВККСУ - противоправные, как и "бездействие председателя ВККС Сергея Козьякова относительно ненадлежащего осуществления полномочий по организации работы и ненадлежащего осуществления общего руководства Комиссией".

Сейчас в ОАСК решается вопрос об открытии производства по этим административным искам.