Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.04.2019, 11:29

Истек "срок годности": суд просят лишить полномочий членов ВККС

Истек "срок годности": суд просят лишить полномочий членов ВККС - Фото
Фото: oask.gov.uа

В Палату по вопросам подбора и публичной службы судей входят восемь сотрудников ВККС, и столько же - в Квалификационную палату

Реклама
Реклама

В Окружной административный суд Киева поступили иски на пять членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины: анонимный истец просит лишить их полномочий из-за того, что, по его мнению, вышел соответствующий четырехлетний срок.

Речь идет об Анастасии Зарицкой, Михаиле Макарчуке, Николае Мишине, Юрии Титове и Валентине Устименко.

Реклама

Истец утверждает, что с 29 марта у них истек срок полномочий, и просит суд обязать этих пятерых "воздержаться от осуществления полномочий членов Комиссии".

Кроме того, у ОАСК просят признать, что с 29 марта их действия как членов ВККСУ - противоправные, как и "бездействие председателя ВККС Сергея Козьякова относительно ненадлежащего осуществления полномочий по организации работы и ненадлежащего осуществления общего руководства Комиссией".

Сейчас в ОАСК решается вопрос об открытии производства по этим административным искам.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ОАСК, судья, всп
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 