Олигархи на выборах поддерживали Зеленского - Коломойский

Игорь Коломойский (фото - скриншот видео/УП)

Украинские олигархи на президентских выборах поддерживали Владимира Зеленского. Об этом олигарх Игорь Коломойский заявил в интервью УП.

“В душе все – Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости…”, - сказал он.

По словам Коломойского, Ринат Ахметов спрогнозировал победу Зеленского в 2016 году. На вопрос, поддерживал ли сам Ахметов этого кандидата, Коломойский ответил, что да.

“Материально он не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК – да”, - заявил олигарх.

При этом, как он утверждает, какого-то консенсуса по этому поводу между крупными украинскими бизнесменами не было. "Не было такого, что олигархи между собой как-то договорились. Очень многие, Фирташ, например, свою позицию никогда публично не выражал", - сказал Коломойский.

Виктор Пинчук, по его словам, также не выражал своей позиции, но Коломойский "точно знает", что Пинчук хотел победы именно Зеленского.