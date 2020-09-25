ЕС сожалеет об отсутствии уголовного дела по мошенничеству на $5 млрд в ПриватБанке

Олигархи все еще сохраняют значительное влияние в Украине, отметил Жозеп Боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель похвалил украинские неправительственные антикоррупционные организации, но отметил, что олигархи до сих пор сохраняют свое влияние в Украине. Об этом он написал в статье, опубликованной на сайте представительства ЕС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Боррель назвал работу антикоррупционных активистов мужественной. "Эти смелые граждане идут на личный риск в борьбе против коррупции.", - написал он, приведя в пример руководителя Центра по противодействию коррупции Виталия Шабунина, дом которого недавно сожгли. Боррель отметил, что такие преступления необходимо тщательно расследовать.

"Мы также сожалеем, что до сих пор не было открыто уголовное производство по делу ПриватБанка о мошенничестве на сумму более $5 млрд. Олигархи все еще сохраняют значительное влияние. Например, они владеют большинством национальных телеканалов", - отметил представитель ЕС.

Он подчеркнул, что независимые медиа имеют решающее значение для формирования в Украине гражданского общества.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.