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Омбудсмен осудила слова Третьяковой о детях "низкого качества"

Омбудсмен осудила слова Третьяковой о детях "низкого качества" - Фото
Галина Третьякова (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
25.06.2020, 10:45

Денисова призвала парламент не допускать дискриминационных высказываний, подобных тому, что позволила себе глава комитета Рады по соцполитике

Омбудсмен по правам человека Людмила Денисова осудила высказывание нардепа из фракции Слуга народа, главы комитета Верховной Рады по социальной политике Галины Третьяковой о детях "низкого качества" в семьях малоимущих. Об этом Денисова написала в Telegram.

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Денисова напомнила, что Украина присоединилась к основным международным документам, в том числе Конвенции ООН по правам ребенка, таким образом признав, что во всех странах мира есть дети, которые живут в тяжелых условиях и требуют особого внимания со стороны государства.

Омбудсмен отметила, что Конвенция основывается на принципах недискриминации ребенка, независимо от социального или имущественного положения его или его родителей. В соответствии со статьей 27 Конвенции, государство взяло на себя обязательства оказывать родителям в случае необходимости материальную помощь для детей и поддерживать программы по обеспечению детей едой, одеждой и жилищем.

Денисова подчеркнула, что дети не выбирают семью, в которой рождаются, и не могут сами себя обеспечить и защитить.

Обудсмен решительно осудила любые призывы к таким методам, как принудительная кастрация, стерилизация, а также заявления о делении детей на "качественных" и "некачественных". Она призвала спикера Рады Дмитрия Разумкова и всех депутатов не допустить дискриминационных призывов и посягательства на основоположные права человека.

  • В январе Третьякова заявляла, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста.
  • Вчера стало известно, что Третьякова считает детей, родившихся в малообеспеченных семьях, детьми "очень низкого качества", и приводила в пример Сингапур, где была практика стерилизации "малообразованных" женщин.
Денис Юдин
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Людмила Денисова омбудсмен рождаемость Галина Третьякова
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