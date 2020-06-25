Омбудсмен осудила слова Третьяковой о детях "низкого качества"

Галина Третьякова (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Омбудсмен по правам человека Людмила Денисова осудила высказывание нардепа из фракции Слуга народа, главы комитета Верховной Рады по социальной политике Галины Третьяковой о детях "низкого качества" в семьях малоимущих. Об этом Денисова написала в Telegram.

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Денисова напомнила, что Украина присоединилась к основным международным документам, в том числе Конвенции ООН по правам ребенка, таким образом признав, что во всех странах мира есть дети, которые живут в тяжелых условиях и требуют особого внимания со стороны государства.

Омбудсмен отметила, что Конвенция основывается на принципах недискриминации ребенка, независимо от социального или имущественного положения его или его родителей. В соответствии со статьей 27 Конвенции, государство взяло на себя обязательства оказывать родителям в случае необходимости материальную помощь для детей и поддерживать программы по обеспечению детей едой, одеждой и жилищем.

Денисова подчеркнула, что дети не выбирают семью, в которой рождаются, и не могут сами себя обеспечить и защитить.

Обудсмен решительно осудила любые призывы к таким методам, как принудительная кастрация, стерилизация, а также заявления о делении детей на "качественных" и "некачественных". Она призвала спикера Рады Дмитрия Разумкова и всех депутатов не допустить дискриминационных призывов и посягательства на основоположные права человека.

В январе Третьякова заявляла , что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста.

Вчера стало известно, что Третьякова считает детей, родившихся в малообеспеченных семьях, детьми " очень низкого качества ", и приводила в пример Сингапур, где была практика стерилизации "малообразованных" женщин.