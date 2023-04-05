Омбудсмен РФ: Тяжело, когда твой ребенок говорит другим детям "съем москаленка"

Уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд по обвинению в причастности к похищению украинских детей, заявила, что не может назвать "гладкой" жизнь с 16-летним Филиппом из Мариуполя, которого она усыновила после того, как российские оккупанты незаконно вывезли его в РФ. Об этом она сказала в пресс-центре МИД РФ.

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"Я не могу сказать, что все проходит гладко, что все проходит без каких-то трудностей. Тяжело реагировать, когда твой ребенок бегает за младшими и говорит: "Съем москаленка", но я понимаю, что это связано не с ним, а это связано с той пропагандой восьмилетней, которая была на территории Мариуполя, антироссийской пропагандой. Но мы сейчас любим друг друга. Меня сын начал называть "мамой", — сказала Львова-Белова.

Она добавила, что 4 апреля Филипп отметил 16-летие.

17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Великобритания заблокировала видеотрансляцию инициированной Россией неформальной встречи в ООН по теме похищения государством-террористом детей с территории Украины, которое оккупанты называют "эвакуацией". Во встрече должна принять участие Львова-Белова.

Вадим Ребрина

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