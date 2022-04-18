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Омбудсмен Денисова: Россияне удерживают в плену 42 моряка из Мариупольского порта

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18.04.2022, 14:51

Российские оккупанты продолжают незаконно удерживать моряков трех грузовых судов под иностранными флагами, стоявшими в Мариупольском торговом порту. Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

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В плену находятся 42 члена экипажа судов "Аzburg" под флагом Доминиканы, "Smarta" и "Blue Star-1" под флагом Либерии. Также в плену жена капитана либерийского судна Smartа.

Капитан судна "Аzburg" сообщает, что моряков заставили пройти "проверку" в фильтрационные лагеря в поселке Мангуш, что в 19 километрах от Мариуполя. И сейчас они находятся под пристальным наблюдением вооруженных россиян в незаконно оккупированном Донецке.

Омбудсмен напоминает, что подобные действия оккупационных войск РФ нарушают статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод. И обращается в Комиссию ООН учесть эти факты нарушения прав и свобод гражданских лиц.

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Людмила Денисова российская агрессия военнопленные моряки мариупольський порт
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