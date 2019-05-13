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13.05.2019, 12:31

"Он говорит по-английски". Хан озвучил детали встречи с Зеленским

"Он говорит по-английски". Хан озвучил детали встречи с Зеленским - Фото
Владимир Зеленский и Йоханнес Хан (фото - пресс-служба избранного президента)

Выплата долгов Украины и истечение газового договора с РФ - вот основные темы, на которых должен сосредоточиться новый президент, считает еврокомиссар

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Избранный президент Владимир Зеленский владеет английским языком. Об этом заявил после встречи с ним еврокомиссар Йоханнес Хан, который также озвучил главные вызовы перед Зеленским, передает из Брюсселя корреспондент LIGA.net.

Хан недавно побывал в Киеве, где встречался с Зеленским и общался с ним более полутора часа. "Могу подтвердить, что он говорит по-английски", - отметил чиновник ЕС.

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По его словам, первая главная задача избранного президента - "выплатить огромные долги в 2019-2020 годах".

"Это значит, что в этот период должны быть выплачены долги, равные более 30% годового бюджета (Украины)", - заявил Хан, отметив важность данного вопроса и необходимость найти решение.

"И второе, конечно, это истечение газового договора с Россией. Это важно", - добавил офпред Брюсселя по вопросам европолитики соседства и переговоров о расширении ЕС.

В тоже время, по словам Хана, основное внимание украинских политиков сейчас сосредоточено на осенних парламентских выборах и дате инаугурации Зеленского, от которой зависят возможные досрочные выборы в Раду.

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Теги: Владимир Зеленский, йоханнес хан, английский язык
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