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"Они борются за нас". Лидеры стран Балтии и Польши призвали членов НАТО вооружать Украину

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 22:12
Встреча Зеленского с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Фото: Офис президента

Президенты Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс, Эстонии Алар Карис и Польши Анджей Дуда прибыли в Киев, где встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским. По итогам встречи президенты дали пресс-конференцию.

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Лидеры европейских стран высказали свою поддержку Украине во время войны против российских оккупантов, а также выразили восхищение украинскими военнослужащими, которые отважно борются против войск РФ, отдавая свои жизни за свободу.

Президент Латвии призвал к международному трибуналу над всеми исполнителями и зачинщиками военных преступлений. Также он призвал помогать Украине оружием. По его словам, Латвия потратила уже одну третью часть своего годового военного бюджета на помощь Украине.

"Украина борется за нас. И это наша обязанность – помогать Украине. Всеми способами – оружием, само собой... Важно, чтобы все страны-члены НАТО помогали Украине эффективным вооружением. Таким оружием, которое нужно сегодня и завтра Украине", – сказал Левитс.

Также он сказал, что Латвия может помочь Украине экспортом зерновых культур, чтобы поток пошел через латвийские порты.

Дуда призвал к новым санкциям против РФ, к необходимости расследования и дальнейшего наказания для военных преступников, включая тех, кто давал приказы и разрешения бомбардировать украинские города. Отдельно он упомянул о массовых убийствах и братских могилах в Буче – сказал, что сложно поверить, что в современном мире происходят такие вещи.

Науседа после поездки в Бородянку сказал, что "такие ужасы и такие зверства могут совершать только зомби, а не человеческие существа".

"Они исполняли приказы своих главарей, как и зомби. Они осознанно уничтожали украинскую нацию. Мы не можем этого допустить, российские органы власти должны заплатить за эти преступления", – заявил президент Литвы.

Президент Эстонии тоже призвал Запад предоставлять Украине вооружение, так как в ответ на дипломатические усилия предотвратить войны зазвучали российские пушки.

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский Гитанас Науседа анджей дуда
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