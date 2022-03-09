Они убивают мирных. ГУР МО опубликовало списки военных преступников Росгвардии: почти 150

Главное управление разведки Минобороны опубликовало списки военных преступников России: из 26 отряда спецназначения "Барс" и СОБР "Вектор" Росгвардии. Они участвуют в карательных операциях против мирного населения на временно неподконтрольных территориях Украины.

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В списке ГУР МО по "Барсу" – больше 100 фамилий российских оккупантов, с указанием ФИО и воинского звания. В их числе – семь женщин.

В списке военных преступников СОБР "Вектор" управления Росгвардии по Волгоградской области – еще 30 фамилий: от старших сержантов до подполковников и полковников.

"Они безжалостно убивают мирных жителей. И они знают, что они делают. Гарантируем, что они сполна прочувствуют гнев украинского народа. Обещаем, что ни одно преступление не останется безнаказанным", – говорится в сообщении.

Полные списки ГУР МО доступны по ссылкам: список "Барс" и список "Вектор".

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Валерия Кондратова

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