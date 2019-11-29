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Стала известна дата возвращения в Украину экс-депутата Онищенко

Стала известна дата возвращения в Украину экс-депутата Онищенко - Фото
Александр Онищенко (скриншот из видеозаписи)
29.11.2019, 19:11

Бывший депутат показал журналистам фото билета на самолет компании Ryanair

Беглый бизнесмен и бывший депутат Александр Онищенко вернется в Украину 13 декабря. Об этом LIGA.net сообщил источник в Генпрокуратуре.

Собеседник уточнил, что Онищенко возвращается на условиях добровольной экстрадиции.

Ранее бизнесмен отправил изданию Kyiv Post фото билета на самолет компании Ryanair, который 13 декабря и вылетает из Барселоны в Киев.

"Я верю, что пришло время", - сказал он.

Бизнесмен сказал, что живет в деревне в Испании.

Онищенко также заявил, что у него есть документы, подтверждающие, что он может вернуться домой, когда захочет, и поделился ими с изданием.

Однако, как отмечает Kyiv Post, в переводе с испанского в документе говорится, что Онищенко согласился сдаться Киеву по рекомендации испанских и украинских властей, а также Интерпола.

В августе адвокат Онищенко попросил суд разрешить его клиенту добровольно сдаться, но без ареста, потому что "нет никакого риска, что он убежит".

Генпрокуратура подозревает бывшего народного депутата в организации незаконной схемы по перепродаже газа в 2013-2016 гг. По версии следствия, участники схемы незаконно завладели 1,6 млрд грн. ПАО Укргаздобыча был нанесен ущерб на 740 млн грн, а госбюджет недополучил свыше 2 млрд грн.

16 сентября дело о газовых схемах беглого Онищенко и его финансового директора передали в Высший антикоррупционный суд (ВАСУ).

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Александр Онищенко газ депутат интерпол
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