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18.07.2019, 16:45

Онищенко снова разрешили участвовать в выборах

Онищенко снова разрешили участвовать в выборах - Фото
Александр Онищенко (фото - скриншот видео)

Шестой апелляционный административный суд позволил депутату-беглецу баллотироваться в Раду

Шестой апелляционный административный суд позволил депутату-беглецу Александру Онищенко баллотироваться в Верховную Раду. Об этом сообщает Слідство.Інфо со ссылкой на решение суда.

Суд постановил, что Онищенко в течение последних трех лет не скрывался от правоохранителей, а учился в испанской школе верховой езды.

Суд признал, что это является достаточным доказательством, что Онищенко был за пределами Украины по уважительным причинам. Поэтому обязал Центральную избирательную комиссию внести его в избирательный бюллетень как мажоритарщика на 93-м округе на Киевщине.

Теперь у ЦИК есть только два дня, чтобы обжаловать это решение в Верховном суде и в очередной раз отказать Онищенко в возможности баллотироваться.

5 июля сообщалось, что Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда повторно отказал Онищенко в регистрации на досрочных парламентских выборах.

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Теги: верховная рада, Александр Онищенко, выборы
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