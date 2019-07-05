Суд повторно отказал Онищенко в участии в выборах

Александр Онищенко (скриншот из видеозаписи)

Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда повторно отказал беглому нардепу Александру Онищенко в регистрации на досрочных парламентских выборах, сообщает пресс-служба суда.

Истец просил отменить постановление Центральной избирательной комиссии и обязать ЦИК зарегистрировать Онищенко.

Комиссия отказала в регистрации, потому что нардеп не жил в Украине в течение последних пяти лет перед выборами.

26 июня Верховный суд признал, что отказ ЦИК регистрировать Онищенко правомерен.

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