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05.07.2019, 20:21

Суд повторно отказал Онищенко в участии в выборах

Суд повторно отказал Онищенко в участии в выборах - Фото
Александр Онищенко (скриншот из видеозаписи)

Беглого нардепа не зарегистрировали кандидатом, поскольку в течение последних пяти лет он не жил в Украине

Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда повторно отказал беглому нардепу Александру Онищенко в регистрации на досрочных парламентских выборах, сообщает пресс-служба суда.

Истец просил отменить постановление Центральной избирательной комиссии и обязать ЦИК зарегистрировать Онищенко.

Комиссия отказала в регистрации, потому что нардеп не жил в Украине в течение последних пяти лет перед выборами.

26 июня Верховный суд признал, что отказ ЦИК регистрировать Онищенко правомерен.

Читайте также: ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария кандидатами в нардепы

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Теги: Александр Онищенко, выборы
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