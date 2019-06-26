Верховный суд подтвердил: Онищенко останется без выборов в Раду

Александр Онищенко (скриншот видео)

Верховный суд признал, что отказ Центральной избирательной комиссии регистрировать беглого нардепа Александра Онищенко правомерен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Верховном суде напомнили, что баллотироваться в депутаты могут те кандидаты, которые прожили в Украине не менее пяти лет. Считается, что кандидат провел в Украине пять лет, если ни одна его разовая поездка за границу по личным причинам не длилась дольше 90 дней, а в целом за год он провел вне Украины не более 180 дней.

Онищенко аргументировал свое отсутствие в Украине участием в соревнованиях по конному спорту, но в письме ГО Всеукраинская федерация конного спорта Украины нет информации об их названии, месте и дате проведения.

15 июня ЦИК отказалась регистрировать Онищенко. Он подал в суд, там отказ в регистрации признали неправомерным. ЦИК обжаловала решение суда и снова отказала беглому нардепу в регистрации.

Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля.

Читайте также: Выборы в Раду: более 13000 украинцев изменили место голосования