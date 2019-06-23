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23.06.2019, 17:31

Выборы в Раду. ЦИК обжаловала решение суда о регистрации Онищенко

Выборы в Раду. ЦИК обжаловала решение суда о регистрации Онищенко - Фото
Александр Онищенко (скриншот из видеозаписи)

В ЦИК отметили, что выводы первой инстанции, изложенные в решении суда, не соответствуют обстоятельствам дела

Центральная избирательная комиссия подала апелляционную жалобу на решение апелляционного админсуда, которым ЦИК обязали зарегистрировать беглого экс-народного депутата Александра Онищенко кандидатом в нардепы на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК 

"Центральная избирательная комиссия не согласна с принятым судебным решением, считает его незаконным, необоснованным и вынесенным с неверным применением норм материального права и нарушением норм процессуального права", - говорится в сообщении.

Также комиссия считает, что изложенные в решении выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела.

В ЦИК уточнили, что пользуясь правом, предоставленным Кодексом административного судопроизводства Украины, ведомство 23 июня подало апелляционную жалобу на вышеуказанное решение шестого апелляционного административного суда.

Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года.

22 июня 2019 года шестой апелляционный админсуд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду. Он баллотировался на 93-м округе Киевской области.

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Теги: Александр Онищенко, выборы, рада, цик, регистрация
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