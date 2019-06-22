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22.06.2019, 10:55

Суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в депутаты

Суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в депутаты - Фото
Александр Онищенко (фото - скриншот видео)

Суд обнаружил, что у беглого экс-депутата были "уважительные причины" находиться за границей

Шестой апелляционный админсуд обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать экс-депутата Александра Онищенко кандидатом в депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает Слідство.Інфо.

Онищенко подал в суд на решение ЦИК, которое отказалось регистрировать его кандидатом по причине того, что он в течение последних пяти лет не проживал в Украине. В своей биографии он написал, что с 2016 года и до настоящего времени находится за пределами Украины по причине того, что представлял Украину на соревнованиях по конному спорту "в статусе всадника".

"В подтверждение Онищенко предоставил письмо от Всеукраинской федерации конного спорта Украины. Суд принял его доводы и удовлетворил ходатайство", - пишут журналисты.

По мнению судей, эти документы "подтверждают уважительность причины выезда Онищенко за пределы Украины".

Вчера, 21 июня,Печерский райсуд Киева установил факт непрерывного проживания в Украине экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили в течение пяти лет. Суд занимался установлением факта проживания Саакашвили в Украине для регистрации его кандидатом в депутаты на внеочередных выборах 21 июля.

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Теги: верховная рада, Александр Онищенко, выборы
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