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15.06.2019, 15:41

ЦИК отказалась зарегистрировать Онищенко на выборы

ЦИК отказалась зарегистрировать Онищенко на выборы - Фото
Александр Онищенко (скриншот из видеозаписи)

Документы на регистрацию Онищенко в одномандатном округе подала Социалистическая партия Украины

Центральная избирательная комиссия отказала нардепу Александру Онищенко в регистрации кандидатом на досрочных выборах 21 июля. Такое решение было принято на заседании комиссии в субботу, 15 июня, передает корреспондент LIGA.net.

Госпогранслужба предоставила ЦИК информацию о пересечении Онищенко государственной границы. Согласно данным пограничников, последний раз Онищенко был в Украине в июле 2016 года. В связи с этим Онищенко не имеет права участвовать в выборах, поскольку не проживает в Украине на протяжении пяти последних лет.

Документы на регистрацию Онищенко в одномандатном округе подала Социалистическая партия Украины.

6 июня стало известно, что беглый нардеп намерен вернуться в Украину и баллотироваться в Раду.

Онищенко - фигурант так называемого "газового дела". 18 февраля 2019 года обвинительный против него и его финдиректора был передан в суд.

ГПУ подозревает депутата в организации незаконной схемы по перепродаже газа с убытком бюджету на сумму более 1,613 млрд грн (Установлена причастность к участию в газовой схеме 29 человек. Онищенко сбежал из Украины в 2016-м.

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Теги: Александр Онищенко, выборы, цик
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