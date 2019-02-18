Обвинение против Онищенко передали в суд

Александр Онищенко (скриншот из видеозаписи)

Обвинительный акт по "газовому делу" против основных фигурантов - беглого народного депутата Александра Онищенко и его финансового директора - передан в суд. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"К сожалению, обвиняемые проигнорировали вызовы для ознакомления с материалами уголовного производства и не явились на вызов для получения обвинительного акта и приложений к нему, в связи с чем указанные документы были вручены их защитникам", - уточнили в САП.

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26 июля 2018-го НАБУ закончило расследование дела Онищенко.

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ГПУ подозревает нардепа в организации незаконной схемы по перепродаже газа с убытком бюджету на сумму более 1,613 млрд грн (Установлена причастность к участию в газовой схеме 29 человек. Нардеп сбежал из Украины в 2016-м.

Онищенко инкриминируется совершение преступлений по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 УК.

Финансовому директору инкриминируют преступления по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 и ч. 3 ст. 209 УК.