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16.07.2019, 16:36

Пристайко о деле Маркива: Оно становится политическим

Пристайко о деле Маркива: Оно становится политическим - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заместитель главы Офиса президента заявил, что итальянское гражданство украинского нацгвардейца повлияло на решение суда

Замглавы Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что Украина ведет дипломатическую работу в деле нацгвардейца Виталия Маркива, приговоренного итальянским судом на 24 года лишения свободы. Заявление Пристайко опубликовано на сайте Офиса президента.

По словам Пристайко, "судебные дела - это тонкая вещь", а потому Украина не хочет быть обвиненной во вмешательстве и давлении. 

"Украина помогает в этом деле. Работу ведут не только адвокаты. "За кулисами" ведется дипломатическая работа. Итальянской власти, хоть она официально не вовлечена, много раз объясняли, что мы не допустим такого поведения с нашими людьми. Более того, это дело становится политическим", - заявил замглавы ОП. 

Специфическим моментом, влияющим на решение итальянского суда, по мнению Пристайко, является итальянское гражданство нацгвардейца. 

"Мы работаем, о ситуации известно президенту, скоординированы действия с Министерством иностранных дел и другими ведомствами", - резюмировал Пристайко. 

Ранее стало известно, что полное решение суда в Италии, приговорившего украинского нацгвардейца Виталия Маркива к 24 года лишения свободы, будет обнародовано в течение 60 дней.

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Теги: Виталий Маркив, италия, Национальная гвардия, вадим пристайко
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