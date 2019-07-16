Пристайко о деле Маркива: Оно становится политическим

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Замглавы Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что Украина ведет дипломатическую работу в деле нацгвардейца Виталия Маркива, приговоренного итальянским судом на 24 года лишения свободы. Заявление Пристайко опубликовано на сайте Офиса президента.

По словам Пристайко, "судебные дела - это тонкая вещь", а потому Украина не хочет быть обвиненной во вмешательстве и давлении.

"Украина помогает в этом деле. Работу ведут не только адвокаты. "За кулисами" ведется дипломатическая работа. Итальянской власти, хоть она официально не вовлечена, много раз объясняли, что мы не допустим такого поведения с нашими людьми. Более того, это дело становится политическим", - заявил замглавы ОП.

Специфическим моментом, влияющим на решение итальянского суда, по мнению Пристайко, является итальянское гражданство нацгвардейца.

"Мы работаем, о ситуации известно президенту, скоординированы действия с Министерством иностранных дел и другими ведомствами", - резюмировал Пристайко.

Ранее стало известно, что полное решение суда в Италии, приговорившего украинского нацгвардейца Виталия Маркива к 24 года лишения свободы, будет обнародовано в течение 60 дней.

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