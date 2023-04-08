Онуфрий признал, что имел гражданство РФ, но "не интересовался" и якобы отказался от него

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий решил "разъяснить", откуда пошли "слухи" о наличии у него российского паспорта. В опубликованном на сайте УПЦ заявлении Онуфрий признал, что имел российское гражданство, но потом якобы отказался от него.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Реагируя на журналистское расследование Украинской правды о том, что у него и еще ряда церковников УПЦ МП якобы есть российские паспорта, Онуфрий заявил, что он "не считает себя гражданином РФ".

Он рассказал, что во времена СССР заканчивал семинарию и академию в Москве, а также провел 19 лет в стенах Свято-Троицкой Сергеевой Лавры. В Украину Онуфрий вернулся, по его словам, в 1988 году.

"В это время распался Советский Союз и я, будучи до этого де-факто гражданином России (потому что я имел постоянную прописку в России, а это по-современному означало – гражданство), взял украинский паспорт. Российское гражданство при этом автоматически продлилось, но я им не интересовался и не пользовался, оно тогда не имело никакого значения, и за это никто не преследовал", – заявил Онуфрий.

По убеждению главы УПЦ МП, между Украиной и Россией в то время якобы были "хорошие братские отношения".

Читайте также: "Гнездо русского мира". Как из Лавры выселяют Московский патриархат

"Когда эти отношения стали ухудшаться, особенно в последние десять лет, я оставил российское гражданство. У меня нет российского паспорта. Особенно это было подтверждено, когда я выступил против войны России с Украиной и осудил российскую агрессию. Я считаю себя гражданином только Украины", – заверил Онуфрий.

Он также решил "открыть основную причину", почему в свое время "не обращал внимания" на российское гражданство. Мол, в Троице-Сергиевой Лавре в Москве он "прикоснулся к живой святости" и хотел "завершить свою жизнь среди таких божьих людей", а гражданство РФ "открывало возможность осуществить эту мечту".

"К сожалению, плохие отношения между Россией и Украиной, распад СНГ, а особенно война России против Украины уничтожила мою надежду, и сейчас я не считаю себя другим гражданином, кроме родной моей земли – Украины <…> Российского паспорта у меня нет", – добавил он.

Журналисты УП провели расследование и заявили, что нашли российские паспорта у более 20 священников УПЦ Московского патриархата, в том числе у митрополита Онуфрия.

В УПЦ МП назвали недостоверной и манипулятивной информацию о российском гражданстве ряда архиереев УПЦ МП.

Читайте также: "Мы здесь навсегда". Как прошел (не) последний день УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.