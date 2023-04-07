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УП нашла российские паспорта у Онуфрия и более 20 священников УПЦ МП – видео видео

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07.04.2023, 17:37
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Журналисты УП провели расследование и, по их словам, нашли российский паспорта у более чем 20 священников УПЦ Московского патриархата. Об этом рассказывается в программе журналиста УП Михаила Ткача "Московский патриархат. У кого из служителей УПЦ есть российское гражданство".

В своем расследовании журналисты УП пользовались системой "Российский паспорт".

По информации, которую выяснили журналисты, российский паспорт имеет митрополит УПЦ МП Онуфрий (Орест Березовский).

УП нашла российские паспорта у Онуфрия и более 20 священников УПЦ МП – видео

Согласно базе ИНН, по паспорту, который показан в расследовании, есть такой ИНН.

УП нашла российские паспорта у Онуфрия и более 20 священников УПЦ МП – видео

Как выяснили в УП, гражданином России является также архиерей УПЦ МП и наместник Десятинного монастыря Юрий Харон. 

Харон, по информации журналистов, ездил в Россию 8 января 2022 года и 7 января 2023 года.

УП нашла российские паспорта у Онуфрия и более 20 священников УПЦ МП – видео

Также, по данным, полученным журналистами, российское гражданство имеет бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей (Олег Иванов), который работал на оккупантов во время их вторжения и бежал в Белгород после деоккупации Изюма.

УП нашла российские паспорта у Онуфрия и более 20 священников УПЦ МП – видео

Как заявили журналисты, у них есть информация о более чем 20 священников УПЦ МП, которые получили российское гражданство.

Журналисты УП дозвонились четверым из них – двое отказались отвечать на вопрос, есть ли у них гражданство РФ, еще двое заявили, что не имеют российского гражданства.

LIGA.net обратилась за комментарием к руководителю информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополиту Клименту. Ответа пока нет, как только получим – сразу опубликуем.

  • 1 апреля 2023 года СБУ вручила подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю). Он заявил, что не боится.
  • 3 апреля полиция сообщила о подозрении священнослужителю УПЦ МП из Киево-Печерской лавры за препятствование журналистской деятельности. Подробнее о событиях из Лавры читайте в тексте LIGA.net.

Смотрите также: "Последний форпост московской церкви". Во Львове сносят храм УПЦ МП

Наталія Медведєва
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Михаил Ткачупц мппаспортонуфрий
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