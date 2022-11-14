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ООН признала, что Россия должна Украине репарации. Кто проголосовал против

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14.11.2022, 20:53
ООН признала, что Россия должна Украине репарации. Кто проголосовал против - Фото
Фото: EPA

Резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о создании международного механизма взыскания с России репараций не поддержали только 14 государств мира, свидетельствуют результаты голосования.

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Против проголосовали традиционные союзники Кремля, в том числе ее пособники Беларусь и Иран, несколько африканских стран, а также Китай.

ООН признала, что Россия должна Украине репарации. Кто проголосовал против

Не поддержали резолюцию следующие страны:

Беларусь
Эритрея
Эфиопия
Иран
Китай
КНДР
Куба
Мали
Никарагуа
Россия
Сирия
ЦАРЬ
Зимбабве

Читайте также: Генассамблея ООН приняла резолюцию о возмещении Украине ущерба, нанесенного Россией

Андрій Водяний
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генассамблея оон репарации
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