ООН признала, что Россия должна Украине репарации. Кто проголосовал против
14.11.2022, 20:53
Фото: EPA
Резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о создании международного механизма взыскания с России репараций не поддержали только 14 государств мира, свидетельствуют результаты голосования.
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Против проголосовали традиционные союзники Кремля, в том числе ее пособники Беларусь и Иран, несколько африканских стран, а также Китай.
Не поддержали резолюцию следующие страны:
Беларусь
Эритрея
Эфиопия
Иран
Китай
КНДР
Куба
Мали
Никарагуа
Россия
Сирия
ЦАРЬ
Зимбабве
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