Резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о создании международного механизма взыскания с России репараций не поддержали только 14 государств мира, свидетельствуют результаты голосования.

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Против проголосовали традиционные союзники Кремля, в том числе ее пособники Беларусь и Иран, несколько африканских стран, а также Китай.

Не поддержали резолюцию следующие страны:

Беларусь

Эритрея

Эфиопия

Иран

Китай

КНДР

Куба

Мали

Никарагуа

Россия

Сирия

ЦАРЬ

Зимбабве

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Андрій Водяний

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