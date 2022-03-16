UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Офис президента: Financial Times опубликовала черновик с запросами России

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 19:37

Украинская сторона подтверждает только три пункта из 15-и, обсуждаемых, по версии Financial Times, в ходе переговоров с представителями России. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Кратко. Financial Times опубликовала черновик, демонстрирующий запрос российской стороны. И не больше. У украинской стороны свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе – это прекращение огня; вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда государств", – написал он в Twitter.

Ранее сегодня Financial Times со ссылкой на источники среди участников переговоров сообщила, что Украина и Россия "добились значительного прогресса" по предварительному мирному соглашению, которое якобы будет состоять из 15 пунктов.

Среди них, по данным издания, – отказ Украины от вступления в НАТО, а также обязательство не размещать иностранные военные базы или вооружение – в обмен на защиту союзников, таких как США, Великобритания и Турция.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война нато переговоры михаил подоляк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 