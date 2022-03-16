Офис президента: Financial Times опубликовала черновик с запросами России

Украинская сторона подтверждает только три пункта из 15-и, обсуждаемых, по версии Financial Times, в ходе переговоров с представителями России. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Кратко. Financial Times опубликовала черновик, демонстрирующий запрос российской стороны. И не больше. У украинской стороны свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе – это прекращение огня; вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда государств", – написал он в Twitter.

Ранее сегодня Financial Times со ссылкой на источники среди участников переговоров сообщила, что Украина и Россия "добились значительного прогресса" по предварительному мирному соглашению, которое якобы будет состоять из 15 пунктов.

Среди них, по данным издания, – отказ Украины от вступления в НАТО, а также обязательство не размещать иностранные военные базы или вооружение – в обмен на защиту союзников, таких как США, Великобритания и Турция.

Вадим Ребрина

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