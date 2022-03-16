Украина и РФ добились значительного прогресса по мирному соглашению на 15 пунктов – FT

Украина и Россия "добились значительного прогресса" по предварительному мирному соглашению, которое якобы будет состоять из 15 пунктов. Об этом, ссылаясь на слова трех человек, участвовавших в переговорах, пишет Financial Times.

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Соглашение будет включать прекращение российского вторжения и вывод российских войск, "если Киев объявит о нейтралитете и согласится с ограничениями своих вооруженных сил", утверждает издание.

14 марта сделку, пишут журналисты, "впервые обсудили в полном объеме".

Она якобы предполагает отказ Украины от вступления в НАТО (то, чего и требовала Россия; о разочаровании поведением Альянса вчера говорил президент Владимир Зеленский. — Ред.), а также обязательство не размещать иностранные военные базы или вооружение – в обмен на защиту союзников, таких как США, Великобритания и Турция.

В Киеве, пишет издание, по-прежнему скептически относятся к тому, что президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин будет привержен миру по этой сделке, и опасаются, что Москва может просто выиграть время для перегруппировки войск и возобновления наступления.

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По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, любая возможная сделка с РФ будет включать пункт о выведении российских войск с территории Украины, захваченной оккупантами с момента полномасштабного вторжения.

"Сейчас нет эффективной системы евробезопасности, которую бы модерировала НАТО. Как только в Европе началась серьезная война, НАТО быстро отошло в сторону", – отметил он.

Украина, добавил Подоляк, в рамках любой возможной сделки "обязательно сохранит свою армию".

Он также преуменьшил значение запрета на иностранные базы в Украине, заявив, что это и так запрещено украинским законодательством.

Двое из участников переговоров заявили FT, что предполагаемая сделка также якобы усиливает статус русского языка в Украине, хотя украинский – единственный официальный. Между тем, издание не уточняет, кто эти переговорщики, – россияне или украинцы.

Подоляк, однако, заявил, что "гуманитарные вопросы, в том числе языковые, обсуждаются только через призму исключительных интересов Украины".

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Издание пишет, что самым большим камнем преткновения на переговорах остается требование России, чтобы Украина признала Крым российским, а также независимость подконтрольных Кремлю террористических организаций ЛДНР на Донбассе.

Украина "пока отказывается", пишет FT, и добавляет со ссылкой на Подоляка, что в Киеве настаивают на том, чтобы эту тему рассматривать отдельно от основного пакета соглашения.

"Спорные и конфликтные территории [находятся] в отдельном деле. Пока речь идет о гарантированном уходе с территорий, которые были оккупированы с момента начала военной операции 24 февраля", – подытожил он.

LIGA.net обратилась за комментарием о корректности/некорректности приведенных в материале FT формулировок и тезисов к Подоляку.

Ранее сегодня Подоляк ответил на "пожелания" из России о моделях нейтралитета Украины.

Евгений Пилипенко

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