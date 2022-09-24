"Опасная слабость Путина": выразительная обложка свежего номера Der Spiegel
24.09.2022, 19:48
Обложка Der Spiegel от 24 сентября 2022 года (художник – Pete Reynolds)
На обложку выпуска журнала Der Spiegel от 24 сентября 2022 года помещена выразительная иллюстрация к топовой публикации номера – статье "Опасная слабость Путина".
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Портрет российского диктатора Владимира Путина на обложке украшен огромным синяком в форме карты Украины.
Автор работы – известный британский художник Пит Рейнольдс, который работает, в том числе, в области политической и социальной сатиры.
- 24 сентября премьер Польши Матеуш Моравецкий сказал, что "русский медведь" получил тяжелый удар, он "теряет кровь и дыхание", но пока у него остается достаточно сил для нового витка эскалации.
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