"Опасная слабость Путина": выразительная обложка свежего номера Der Spiegel

На обложку выпуска журнала Der Spiegel от 24 сентября 2022 года помещена выразительная иллюстрация к топовой публикации номера – статье "Опасная слабость Путина".

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Портрет российского диктатора Владимира Путина на обложке украшен огромным синяком в форме карты Украины.

Автор работы – известный британский художник Пит Рейнольдс, который работает, в том числе, в области политической и социальной сатиры.

24 сентября премьер Польши Матеуш Моравецкий сказал, что "русский медведь" получил тяжелый удар, он "теряет кровь и дыхание", но пока у него остается достаточно сил для нового витка эскалации.

Сергій Бережний

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