ОПОРА назвала нардепов-"прогульщиков", пропустивших все заседания в июне

Три народных избранника - Виктор Балога, Святослав Вакарчук и Юрий Мисягин в прошлом месяце пропустили все заседания Рады

В июне в Верховной Раде девятого созыва наибольшее количество голосований пропустили депутаты от фракций Слуга народа, Батькивщина, Оппозиционная платформа - За жизнь и внефракционные. Об этом пишет гражданская сеть ОПОРА.

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Сообщается, что 60 депутатов пропустили более 30% голосований в парламенте, из них 25 - депутаты фракции Слуга народа, девять - внефракционных, восемь - Батькивщина, семь - ОПЗЖ, четыре - Голос, четыре - Европейская Солидарность, три - За будущее.

100% голосований пропустили три депутата: Виктор Балога (За будущее), Святослав Вакарчук (внефракционный) и Юрий Мисягин (Слуга народа).

Отмечается, что согласно принятым в октябре изменений в законодательство посещаемость народными депутатами пленарных заседаний измеряется участием их в голосованиях. То есть, если депутат не голосует, то он не присутствует на заседаниях. Таким образом Верховная Рада отказалась от письменной регистрации депутатов.

К тем избранникам, которые не участвуют в голосованиях, применяются финансовые санкции. Такая процедура действует в отношении депутатов, которые пропустили более 30% голосований в парламенте.

В марте ОПОРА опубликовала ТОП-12 нардепов-"прогульщиков".

Наталия Софиенко

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