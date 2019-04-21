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21.04.2019, 10:08

ОПОРА о нарушениях: Выпивший глава ОИК, мало бюллетеней и урн

ОПОРА о нарушениях: Выпивший глава ОИК, мало бюллетеней и урн - Фото
Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Наблюдатели зафиксировали первые нарушения на выборах

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Наблюдатели общественной сети ОПОРА зафиксировали первые нарушения в ходе голосования во втором туре президентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На трех избирательных участках Хмельницкой избиратели будут голосовать с одной стационарной избирательной урной. На участке №680452 в селе Зубари наблюдатель ОПОРЫ добился установления второго ящика.

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На Волыни ряд избирательных участков получили на 1-13 бюллетеней меньше, чем избирателей в списке. Также в двух избирательных округах в день тишины и по состоянию на 7:15 дня повторного голосования по выборам Президента Украины обнаружили материалы с признаками скрытой агитации, а также агитацию против кандидатов в президенты. 

В Черновцах участок №730513 открылся с опозданием. Как сообщил председатель ОИК в 201 округе, члены этой участковой комиссии жаловались, что глава комиссии на заседание "приходит выпивший, поэтому сделали замену".

В городе Комарно Львовской области зафиксировали попытку выдачи бюллетеня избирателю, который не имел с собой паспорта. Нарушение удалось предотвратить.

В городе Никополь Днепропетровской области "человек в неадекватном состоянии сообщил о минировании участка". Информация о взрывчатке не подтвердилась - "как оказалось, это была неудачная шутка".

Ранее сообщалось, что в 8:00 в Украине началось повторное голосование голосование на выборах президента. В Киевской области наблюдателя ОПОРЫ не пустили на начало подготовительного заседания комиссии.

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Теги: выборы, голосование, нарушение, опора, второй тур
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