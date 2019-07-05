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05.07.2019, 14:02

ОПОРА: сколько кандидатов в нардепы - временно безработные

ОПОРА: сколько кандидатов в нардепы - временно безработные - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По данным ОПОРЫ, высшее образование имеют 91% всех зарегистрированных кандидатов в депутаты

16% кандидатов в народные депутаты как по партийным спискам, так и в мажоритарных округах являются временно безработными. Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети ОПОРА в Facebook.

"Наибольший показатель временно безработных среди кандидатов партии Социальная справедливость и ВО Свобода, а наименьший среди кандидатов политсилы Голос и Объединение Самопомощь", - отметили в пресс-службе.

Фото: facebook.com/cn.opora

В ОПОРЕ уточнили, что высшее образование имеют 91% всех зарегистрированных кандидатов в депутаты, 6% владеют профессионально-техническим или средним специальным образованием и только 3% получили среднее образование. Наибольший показатель лиц с высшим образованием в Батькивщине и партии Сила и честь.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Украине 21 июля. Ранее группа Рейтинг провела опрос и определила, сколько украинцев готовы проголосовать на выборах летом.

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Теги: выборы, голос, Батькивщина, кандидаты, опора, самопомощь, безработные, Сила и честь
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