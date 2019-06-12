Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.06.2019, 16:43

Выборы летом. Сколько украинцев будут голосовать: опрос Рейтинга

Выборы летом. Сколько украинцев будут голосовать: опрос Рейтинга - Фото
Выборы (фото - ЕРА)

Среди тех, кто планирует отдых на середину лета, сторонники партий Европейская Солидарность, Слуга народа и те, кто вообще не пойдет на выборы

Четверть опрошенных украинцев планируют отпуск на вторую половину июля, когда в Украине должны состояться досрочные выборы в парламент. Об этом говорится в свежем опросе социологической группы Рейтинг.

При этом 80% из них считают, что смогут проголосовать. 14% - заявили обратное, еще 6% - не определились.

Треть респондентов будут отдыхать по месту жительства, 37% собираются выехать в другой регион Украины, 18% - за границу, 18% - еще не определились.

2000 респондентов старше 18 лет были опрошены на протяжении 6-9 июня во всех регионах Украины кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Ошибка репрезентативности не более 2,2%.

Читайте также: Опрос Рейтинга показал, какие партии проходят в Раду

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, опрос, отпуск, выборы в Раду, выборы-2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 