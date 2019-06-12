Выборы летом. Сколько украинцев будут голосовать: опрос Рейтинга

Выборы (фото - ЕРА)

Четверть опрошенных украинцев планируют отпуск на вторую половину июля, когда в Украине должны состояться досрочные выборы в парламент. Об этом говорится в свежем опросе социологической группы Рейтинг.

При этом 80% из них считают, что смогут проголосовать. 14% - заявили обратное, еще 6% - не определились.

Треть респондентов будут отдыхать по месту жительства, 37% собираются выехать в другой регион Украины, 18% - за границу, 18% - еще не определились.

2000 респондентов старше 18 лет были опрошены на протяжении 6-9 июня во всех регионах Украины кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Ошибка репрезентативности не более 2,2%.

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