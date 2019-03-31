ОПОРА: В Донбассе избирателей подвозили автобусом - фото

Фото: oporaua.org/news

В городе Рубежное Луганской области людей сегодня организованно привезли на избирательный участок. Об этом сообщают наблюдатели общественной сети ОПОРА.

"На избирательный участок №441086 ТИО №112 подъехал автобус, в котором привезли людей пожилого возраста с отделенных районов города для того, чтобы они могли принять участие в голосовании", - отмечается в сообщении.

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Фото: oporaua.org/news

По данным ОПОРЫ, в полицию относительно этой ситуации поступило два заявления.

"Одно заявление было от человека, который представился журналистом и сообщил, что людей централизованно в автобусе привезли голосовать за кандидата в президенты Юрия Бойко. Наряду с этим полицией зарегистрировано еще одно заявление от наблюдателя от Юрия Бойко, который утверждает, что подвоз автобусов организован сторонниками Петра Порошенко", - уточнили наблюдатели ОПОРЫ.

По данным фактам было составлено обращение в полицию, которая проверяет все обстоятельства происшествия и будет давать правовую оценку ситуации.

31 марта 2019 года в поселке Роза Запорожской области зафиксирован подвоз избирателей на участки.